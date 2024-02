Ντόχα: Στην κορυφαία τετράδα του κόσμου μετά από 13 χρόνια η Εθνική πόλο γυναικών

Η Εθνική πόλο γυναικών νίκησε την Ιταλία στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος απόψε στη Ντόχα.

Η νίκη αυτή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Ντόχα, σηματοδοτεί και την επιστροφή της εθνικής γυναικών πόλο στην τετράδα του κόσμου, για πρώτη φορά μετά το 2011 και τον θρίαμβο της Σανγκάης. Η ελληνική ομάδα νίκησε με 14-12 την Ιταλία και στον ημιτελικό της Τετάρτης 14 Φεβρουαρίου αντίπαλός της θα είναι η Ουγγαρία, την οποία είχε νικήσει τον περασμένο μήνα στο Αϊντχόφεν.

Στη σημερινή νίκη σημειώθηκε τρομερή προσπάθεια από όλες τις διεθνείς, παρά την αποβολή με αντικατάσταση της Έλενας Ξενάκη από τη δεύτερη περίοδο. Ωστόσο κορυφαία ήταν η Ειρήνη Νίνου η οποία αναδείχτηκε με πέντε γκολ. Σημειώνεται πως νωρίτερα η Άννα Ντουντουνάκη έκανε επίσης ιστορική εμφάνιση και κατέκτησε την πέμπτη θέση στα 100μ. πεταλούδα στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος υγρού στίβου.

Hungary🇭🇺 and Greece🇬🇷 are the second Semi Finalists of the Women's #WaterPolo tournament #AQUADoha2024 pic.twitter.com/aDSvBryeYd