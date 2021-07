NBA: Πρωταθλητές οι Μπακς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να γράφει ιστορία

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει το ματς της ζωής του, οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν με 105-98 των Σανς, έκαναν το 4-2 και αναδείχθηκαν πρωταθλητές του ΝΒΑ για δεύτερη φορά στην ιστορία τους μετά το 1971.

Ο «Giannis» στον κρισιμότερο αγώνα της καριέρας του έβαλε 50 πόντους (15/22 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 17/19 βολές), σημειώνοντας 14 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 5 μπλοκ σε 42 λεπτά συμμετοχής.

Έγινε μάλιστα ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που σημειώνει τουλάχιστον 40 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 μπλοκ σε αγώνα των τελικών. Επιπλέον σημείωσε 20 πόντους στο τρίτο δωδεκάλεπτο, κάτι που έχει καταφέρει σε τελικούς μόνο ο Μάικλ Τζόρνταν το 1993. Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αναδείχθηκε MVP των τελικών του ΝΒΑ.

Στις πρώτες του δηλώσεις ο 26χρονος Έλληνας μπασκετμπολίστας ευχαρίστησε το Μιλγουόκι που πίστεψε στον ίδιο: «Ήθελα να τα καταφέρω για την πόλη. Είμαι χαρούμενος που τα κατάφερα». Πλέον τρία αδέλφια της οικογένειας, αυτός, ο Θανάσης και ο Κώστας, έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα: «Πολλοί έκαναν πλάκα πέρυσι που ο Κώστας πήρε το πρωτάθλημα. Τώρα όμως τα καταφέραμε και εγώ και ο Θανάσης». «Τα καταφέραμε Κρις (σ.σ Μίντλετον). Τα καταφέραμε. Αυτός ο τύπος με σπρώχνει κάθε μέρα να γίνομαι σπουδαίος. Με τον Κρις είμαστε μαζί 8 χρόνια. Χαιρόμαστε που τα καταφέραμε για το Μιλγουόκι και θέλουμε να το ξανακάνουμε», πρόσθεσε ενθουσιασμένος.

«Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΓΙΝΕ», έγραψαν οι Μπακς στο Twitter, αναρτώντας ένα μικρό αφιέρωμα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

The job is DONE. pic.twitter.com/jvFMryKrnb — Milwaukee Bucks (@Bucks) July 21, 2021

Ο Κρις Μίντλετον είχε 17 πόντους, ο Μπόμπι Πόρτις είχε 16 πόντους ενώ 12 πόντους, 9 ριμπάουντ, 11 ασίστ και 4 κλεψίματα είχε ο Τζρου Χόλιντεϊ.

Για το Φοίνιξ ο Κρις Πολ είχε 26 πόντους ενώ 19 πρόσθεσε ο Ντέβιν Μπούκερ και 15 ο Τζέι Κράουντερ.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-16, 42-47, 77-77, 105-98

As soon as the buzzer sounded!!! pic.twitter.com/LGK2Kt0VPH — Milwaukee Bucks (@Bucks) July 21, 2021

Ο Αντετοκούνμπο έγινε μόλις ο 7ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που σημείωσε 50 πόντους σε αγώνα των ΝΒΑ Finals και ο πρώτος μετά τον Σακίλ Ο'Νιλ που είχε +40 πόντους και +10 ριμπάουντ σε τρία διαφορετικά παιχνίδια στους NBA Finals. Ο «Giannis» είναι ο τρίτος Ευρωπαίος μετά τους Τόνι Πάρκερ (2007, Σπερς) και Ντιρκ Νοβίτζκι (2011, Μαβερικς), που κατακτάει το συγκεκριμένο βραβείο.

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Μάικ Μπουντενχόλζερ): Τάκερ, Αντετοκούνμπο 50 (16/25 σουτ, 17/19 βολές, 14 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 κοψίματα), Μίντλετον 17 (1), Λόπεζ 10 (8 ριμπάουντ), Χόλιντεϊ 12 (4/19 σουτ, 2 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 11 ασίστ), Πόρτις 16 (2), Τιγκ, Κόνατον

ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ (Μόντι Γουίλιαμς): Κράουντερ 15 (2 τρίποντα, 13 ριμπάουντ), Μπρίτζες 7 (6 ριμπάουντ), Έιτον 12 (6 ριμπάουντ), Πολ 26 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Μπούκερ 19, Καμίνσκι 6, Κρεγκ, Τζόνσον 3 (1), Πέιν 10 (2)

"Coming here was the best thing to ever happen to me." - @BPortistime pic.twitter.com/JEAZ15WOBT — Milwaukee Bucks (@Bucks) July 21, 2021