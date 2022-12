Μουντιάλ 2022: Σήμερα ο μικρός τελικός- Το Μαρόκο κόντρα στην Κροατία

Το Μαρόκο και η Κροατία διεκδικούν σήμερα την τρίτη θέση στο Μουντιάλ 2022, στον μικρό τελικό της διοργάνωσης στο Κατάρ.

Στις 17:00 το απόγευμα του Σαββάτου οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες για δεύτερη φορά στο πλαίσιο αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου. Η πρώτη ήταν στην πρεμιέρα του 6ου ομίλου, ματς στο οποίο οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες, δίχως να σημειωθεί γκολ (0-0).

Στα ημιτελικά, η Γαλλία ήταν εκείνη που έβαλε «φρένο» στην εντυπωσιακή πορεία του Μαρόκου- που έγινε η πρώτη αφρικανική ομάδα που φτάσει σε αυτή τη φάση Μουντιάλ- ενώ οι Κροάτες αποκλείστηκαν από την Αργεντινή.

🏟️😍 Presenting Khalifa International Stadium - the stage that will crown the third best at #Qatar2022 this evening! pic.twitter.com/qcidD1Dx7Y