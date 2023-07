Λιονέλ Μέσι: Παρ΄ολίγον ατύχημα στο Μαϊάμι

Παρ΄ολίγον ατύχημα για τον Λιονέλ Μέσι στο Μαϊάμι.

Το όχημα στο οποίο επέβαινε - δεν έχει διευκρινιστεί εάν οδηγούσε ο ίδιος - παραβίασε κόκκινο φανάρι και βρέθηκε σε δρόμο με αυξημένη κίνηση.

Το όχημα κινούνταν με συνοδεία περιπολικού, που το ακολουθούσε, και ξαφνικά μπήκε σε μια διασταύρωση, εν ώρα αιχμής.

Σημειώνεται πως χθες επιβεβαιώθηκε και η μεταγραφή του στην MLS, με ένα βίντεο που τον δείχνει να φορά τη φανέλα της ομάδας.

