Από τη ζωή έφυγε ο Σερ Φρανκ Γουίλιαμς, ιδρυτής και πρώην επικεφαλής της ομώνυμης ομάδας της Formula 1.

Ο Σερ Φρανκ Γουίλιαμς άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ το τελευταίο έτος νοσηλεύτηκε για μεγάλο διάστημα στο νοσοκομείο. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

We are filled with the most immense and deep sadness at the passing of Sir Frank Williams



His was a life driven by passion for motorsport; his legacy is immeasurable, and will be forever part of F1



To know him was an inspiration and privilege



He will be deeply, deeply missed pic.twitter.com/48JhruQpLK