Εκτός τελικού στο Skills Challenge έμεινε η ομάδα των Antetokounmpos (Γιάννης, Θανάσης και Άλεξ), με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς των Γκάρλαντ, Μόμπλεϊ και Άλεν να κατακτούν τελικά το τρόπαιο στον πρώτο διαγωνισμό του All Star Weekend 2022 του Κλίβελαντ.

Στον τελικό οι νικητές αντιμετώπισαν τους Rooks των Μπαρνς, Γκίντι και Κάνινγκχαμ, που πέρασαν στον τελικό ως πρώτοι, με τους Καβαλίερς να προκρίνονται χάρη σε τρίποντο του Γκάρλαντ, ενώ ο Θανάσης αστόχησε.

H πρώτη θέση κρίθηκε επίσης στα τρίποντα, με τον Μόμπλεϊ να σκοράρει πολύ νωρίτερα από τα 9,9 δευτερόλεπτα που τα κατάφεραν οι Rooks.



Κατά τη συνέντευξη Τύπου, παρά την ήττα, δήλωσαν πως νιώθουν «ευγνώμονες κι ευλογημένοι».



«Στο Skills Challenge θα βρισκόμαστε και του χρόνου, μέχρι να κερδίσουμε» δεσμεύτηκε ο Γιάννης, ενώ ο Θανάσης τόνισε πως «αυτά που κάναμε ως αδέλφια στην αυλή μας, το πώς διασκεδάζαμε, τα κάνουμε σε μεγαλύτερη κλίμακα, εδώ στο ΝΒΑ. Είναι απίστευτο».



