Η UEFA φέρεται να έχει αποφασίσει ότι το Final 8 για την ολοκλήρωση της σεζόν στο Champions League θα γίνει στην Λισαβόνα.

Στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας υπάρχουν δύο μεγάλα γήπεδα, «Ζοζέ Αλβαλάδε» και το «Ντα Λουζ», και σύμφωνα με πληροφορίες, η UEFA θεωρεί ότι είναι ιδανική για τα εναπομείναντα παιχνίδια του Champions League.

Ωστόσο θεωρείται δεδομένο ότι θα διεξαχθούν με μία διαφορετική μορφή, αυτή των μονών αγώνων σε Final 8, ώστε να αναδειχθεί κανονικά πρωταθλητής, εν μέσω κορωνοϊού.

Εκτιμάται μάλιστα ότι το διήμερο 8-9 Αυγούστου θα διεξαχθούν οι αγώνες ρεβάνς για τη φάση των «16» ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι-Ρεάλ (2-1), Μπάγερν-Τσέλσι (0-3), Γιουβέντους-Λιόν (0-1) και Μπαρτσελόνα-Νάπολι (1-1).

