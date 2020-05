Μήνυμα για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ έστειλε, μέσω των λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

«Αλήθεια δεν ξέρω πώς να εκφράσω με λόγια πώς νιώθω, αλλά ένα πράγμα που σίγουρα ξέρω είναι πως αρκετά με όλο αυτό. Είναι ώρα για αλλαγή» έγραψε ο σταρ των Μπακς στο Twitter.

I really don’t know how to put into words exactly how I feel, but one thing I know for sure is that enough is enough! It’s time for change! #GeorgeFloyd #AhmaudArbery