Οι δύο παίκτες του NBA, ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο προχώρησαν σε μια φιλανθρωπική κίνηση και έκαναν ένα ξεχωριστό δώρο σε κρατούμενους φυλακών των ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο των εορτών, τα δύο αδέλφια βρέθηκαν σε φυλακή στο Μιλγουόκι και μοίρασαν παπούτσια στους κρατούμενους, οι οποίοι τους υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό.

Οι παίκτες δώρισαν από ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια γνωστής μάρκας σε τρόφιμους του «Racine Correctional Institution». Η κίνηση έγινε στο πλαίσιο της καμπάνιας του ΝΒΑ για αναγνώριση ανθρώπων που προσπαθούν να αλλάξουν τη ζωή τους. Τόσο οι Μπακς όσο και οι Κινγκς θα συμμετάσχουν και σε αγώνες στις φυλακές.

Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες, ο «Greek Freak» είχε βρεθεί σε παιχνίδι που έγινε στη φυλακή και ανέλαβε καθήκοντα προπονητή.

Spread holiday cheer with @Giannis_An34 & @Thanasis_ante43 as they surprised residents of the Racine Correctional Institution with their own #ZoomFreak1's before the @werepjustice game!! pic.twitter.com/039SytoWu5