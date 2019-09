Αμηχανία και αντιδράσεις προκάλεσε η τραγική διπλή γκάφα στον αγώνα της Αλβανίας με τη Γαλλία στο Παρίσι.

Οι διεθνείς Αλβανοί είχαν παραταχθεί και πιαστεί από τους ώμους καθώς περίμεναν να ακούσουν τον εθνικό τους ύμνο. Αλλά, το Παρίσι είχε άλλα σχέδια...

Αντί να ακούσουν τον εθνικό ύμνο τους άκουσαν από τα μεγάφωνα εκείνον της Ανδόρας. Καθώς ο λάθος εθνικός ύμνος συνέχιζε κάποιοι φίλαθλοι άρχισαν να γιουχάρουν. Τελικά οι διοργανωτές κατάλαβαν το λάθος τους και έσπευσαν να ζητήσουν συγγνώμη. Εκεί όμως ήρθε και η δεύτερη γκάφα καθώς ο εκφωνητής ζήτησε συγγνώμη από την Αρμενία!.

Τελικά οι Αλβανοί άκουσαν το σωστό εθνικό ύμνο και ο Ντιντιέ Ντεσάν της γαλλικής ομάδας απολογήθηκε και είπε πως ήταν κάτι που δεν έπρεπε να συμβεί. Το διπλό αυτό λάθος όμως ομολογουμένως ήταν κάτι πρωτοφανές και το βίντεο έκανες το γύρο του κόσμου ενώ σχολιάστηκε πολύ και στην Αλβανία στα σόσιαλ μίντια.

Ahead of Albania's match vs. France, Andorra's national anthem was played.



The looks of confusion on the Albanian players' faces 😂 pic.twitter.com/hDkbVMuKWt