Στα ημιτελικά του Western & Southern Open στο Σινσινάτι προκρίθηκαν ο Ρότζερ Φέντερερ και ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Οι δύο κορυφαίοι τενίστες χρειάστηκαν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για να πάρουν την πρόκριση και είναι χαρακτηριστικό ότι και τα δύο παιχνίδια κρίθηκαν στο τρίτο σετ.

Αρχικά ο Ελβετος πρωταθλητής τα βρήκε σκούρα απέναντι στον συμπατριώτη του Σταν Βαβρίνκα και χρειάστηκε να κάνει την ανατροπή για να επικρατήσει με 2-1 (6-7 (2), 7-6 (6), 6-2). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αγώνας σταμάτησε περίπου για 20 λεπτά στο 2ο σετ λόγω αστραπών. Στα ημιτελικά ο Φέντερερ θα αντιμετωπίσει τον Νταβίντ Γκοφέν.

Ο Βέλγος τενίστας να θυμίσουμε ότι είχε αποκλείσει στον πρώτο γύρο τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Στο άλλο παιχνίδι ο Τζόκοβιτς επικράτησε του Καναδού Μίλος Ράονιτς με 2-1 (7-5, 4-6, 6-3). Για την είσοδό του στον τελικό ο Σέρβος θα αντιμετωπίσει τον Κροάτη Μάριν Τσίλιτς.

