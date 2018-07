Σε όλο το Παρίσι ακούστηκαν τα ουρλιαχτά και τα «ζήτω!» όταν η Γαλλία βρέθηκε μπροστά στο σκορ, στον τελικό του Μουντιάλ που διεξάγεται στη Μόσχα.

Με το αυτογκόλ του Μάντζουκιτς στο 18ο λεπτό, η Γαλλία προηγήθηκε με 1-0 στον τελικό και οι χιλιάδες Γάλλοι που είχαν συγκεντρωθεί στον Πύργο του Άιφελ άρχισαν να πανηγυρίζουν ξέφρενα.

Τα βίντεο είναι εντυπωσιακά, αλλά η χαρά δεν κράτησε πολύ γιατί στο 28' η Κροατία έκανε το 1-1.

Και φυσικά στο Ζάγκρεμπ έγινε επίσης πανδαιμόνιο...

1-1! Zagreb goes off as Perisic puts Croatia back into the game!! 💥 pic.twitter.com/iwS5jlMOcQ