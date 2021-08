Με μια ανακοίνωση του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στον Παύλο Πολάκη για τα περί λήψης ιβερμεκτίνης για τον κορωνοϊό.

Ο υπουργός Ανάπτυξης άφησε αιχμές για τον πρώην αναπληρωτή υπουργό υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τις ιατρικές συμβουλές που του είχε δώσει όταν είχε νοσήσει από κορωνοϊό.

Στα τέλη Ιουλίου, όταν έγινε γνωστό πως ο Άδωνις Γεωργιάδης μολύνθηκε με κορωνοϊό, ο Παύλος Πολάκης είχε ευχηθεί ανάρρωση στον υπουργό Ανάπτυξης, προτείνοντας του να πάρει ιβερμεκτίνη, αν επιδεινωθούν τα συμπτώματα του.

«Περαστικά, αν επιδεινωθούν τα συμπτώματα, πάρε ιβερμεκτίνη... Καλά μυαλά, στον αρχηγό σου και όλους σας!!!ΥΓ. Να ελεγχθούν αυτοί που συνάντησες στο προεδρικό προχθές!!», έγραψε σε ανάρτηση στο Facebook.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε στο θέμα, και με ανάρτησή του στο Twitter παραθέτει ανακοίνωση του FDA για την ιβερμεκτίνη, κάνοντας μεταξύ άλλων λόγο για «ανευθυνότητα».

«Υπενθυμίζω ότι ο Πολάκης δημοσίως ως γιατρός και πρώην Αν. Υπουργός Υγείας συνέστησε σε μένα και ασφαλώς το διάβασαν και πολλοί άλλοι να πάρω ιβερμεκτίνη για τον COVID-19. Διαβάστε την ανακοίνωση του FDA για να καταλάβετε το μέγεθος της ανευθυνότητας», έγραψε στο Twitter ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως εξηγεί το FDA, η χορήγηση του συγκεκριμένου φαρμάκου χωρίς λόγο ή προληπτικά απαγορεύεται, καθώς χορηγείται μόνο σε προβλήματα του γαστρεντερικού συστήματος και όταν υπάρχει κάποιο παράσιτο μέσα στο σώμα του ανθρώπου. Επιπλέον, όπως τονίζεται, χρησιμοποιείται κυρίως ως φάρμακο σε ζώα όπως αγελάδες, άλογα κλπ.

You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y'all. Stop it. https://t.co/TWb75xYEY4