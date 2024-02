Γάμος ομόφυλων ζευγαριών- Μπιμπίλας: Να πει η Εκκλησία πόσοι είναι οι γκέι ιερείς

Ένταση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή της Βουλής για το νομοσχέδιο που αφορά στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, αναφορικά με τους φορείς που θα κληθούν να τοποθετηθούν για αυτό.

Η Νίκη, η Ελληνική Λύση και οι Σπαρτιάτες ζήτησαν να κληθούν η Ιερά Σύνοδος και η μοναστική κοινότητα του Αγίου Όρους, προκειμένου να τοποθετηθούν για το νομοσχέδιο σχετικά με τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Αίτημα που απορρίφθηκε από το προεδρείο της επιτροπής.

Αυτή η απόφαση του προεδρείου προκάλεσε την αντίδραση των βουλευτών που διατύπωσαν το σχετικό αίτημα. Τα πνεύματα οξύνθηκαν περαιτέρω όταν ο Σπύρος Μπιμπίλας φέρεται να σχολίασε εκτός μικροφώνου «η Εκκλησία ας πει την αλήθεια. Πόσοι είναι οι γκέι ιερείς;».

Ο Θάνος Πλεύρης ζήτησε από το προεδρείο της επιτροπής να ανακαλέσει στην τάξη τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας. «Δεν μπορεί να ακούγονται τέτοια πράγματα. Παρακαλώ το προεδρείο να τον ανακαλέσει στην τάξη», φέρεται να είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Μπιμπίλας: Αποφασιστικό βήμα για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των γκέι ζευγαριών

«Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση της εμπέδωσης της ισότητας και της άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων σε βάρος των γκέι ζευγαριών στο πλαίσιο μιας κοινωνίας χωρίς διακρίσεις, πράγμα που ήδη έχει γίνει σε 36 πολιτισμένες χώρες κυρίως της Ευρώπης και της Αμερικής», επεσήμανε ο Σπύρος Μπιμπίλας, ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας, στην τοποθέτησή του για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία.

«Είναι θέμα δημοκρατίας. Γι’ αυτό κι η Πλεύση Ελευθερίας είναι υπέρ της υιοθεσίας και τεκνοθεσίας για όλους τους πολίτες, κάτι που ισχύει σήμερα για ανθρώπους μόνους, άνδρες και γυναίκες. Δεν μπορεί να γίνεται διαχωρισμός στο φύλο, ειδικά όσον αφορά την παρένθετη μητέρα στην τεκνοποιία, γιατί τότε μειώνονται τα δικαιώματα των γκέι ανδρών έναντι των γυναικών και αυτό το θεωρούμε απάνθρωπη διάκριση», υπογράμμισε ο βουλευτής.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας εξέφρασε λύπη γιατί «μέσα στη Βουλή και στην κοινωνία, υπάρχουν ακόμη ρατσιστικές, απάνθρωπες φωνές και παραληρήματα, που μας φέρνουν όπισθεν ολοταχώς και δείχνουν ότι οι κοινωνίες δεν πήραν ακόμη μηνύματα από τα τραγικά γεγονότα που έχουν συμβεί στο διάβα της παγκόσμιας ιστορίας».

Συνέχισε λέγοντας ότι είναι σαν να ξεχνούν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης από τους Ναζί, όπου μαζί με τους Εβραίους και τους κομμουνιστές οδηγήθηκαν στα κρεματόρια οι ομοφυλόφιλοι, σαν να ξεχνούν ότι στα θεοκρατικά και μουσουλμανικά κράτη, όπως το Ιράν, οι ομοφυλόφιλοι άνθρωποι -με απλές καταγγελίες- οδηγήθηκαν σε αποκεφαλισμό. Κι ακόμη είναι σαν να ξεχνούν πως ο γυναικείος πληθυσμός απέκτησε πολιτικά δικαιώματα στον 20ο αιώνα, ενώ έως τότε φαινόταν φυσικό να εξαιρούνται οι γυναίκες από βασικά ανθρώπινα δικαιώματα.

Αυτοί οι άνθρωποι, συμπλήρωσε, μιλούν σήμερα όπως μιλούσε η ανδροκρατούμενη κοινωνία για τις γυναίκες, όπως μιλούσε η λευκή φυλή για τους έγχρωμους «σαν να μην ήταν άνθρωποι» και προσέθεσε πως δεν έχουν πλέον θέση αυτές οι φωνές στο σύγχρονο δημοκρατικό κόσμο της Δύσης, «γι’ αυτό και μας ξένισαν κάποιες αναφορές του ΚΚΕ».

«Οι ομοφυλόφιλοι άνθρωποι και οι τρανς άνθρωποι είναι το ίδιο με όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους και μάλιστα γεννήθηκαν από ετεροφυλόφιλους ανθρώπους. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, δεν είναι παρίες και απόβλητα, ούτε πολίτες δεύτερης κατηγορίας για να τους απαξιώνει κανένας. Μισαλλοδοξία και ρατσισμός μακριά, γι’ αυτό επικροτούμε την ισότητα στον πολιτικό γάμο ανεξάρτητα από το φύλο και επικροτούμε την νομική προστασία των οικογενειών ώστε να υπάρξει ισότητα στα δικαιώματα των γκέι ζευγαριών που ήδη υπάρχουν, όπως υπάρχουν και τα παιδιά τους. Τα παιδιά δεν είναι αόρατα», υπογράμμισε ο βουλευτής.

Γάμος ομόφυλων ζευγαριών: Οι φορείς που θα τοποθετηθούν για το νομοσχέδιο

Την ερχόμενη Τετάρτη θα κληθούν οι φορείς να πουν τις απόψεις τους για το νομοσχέδιο που αφορά στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

Ο πρόεδρος της επιτροπής της Βουλής, Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, απέρριψε το αίτημα να προσκληθεί η Ιερά Σύνοδος και η μοναστική κοινότητα του Αγίου Όρους.

Εξηγώντας τη θέση του, υπογράμμισε ότι η Ιερά Σύνοδος έχει τοποθετηθεί δημόσια για το νομοσχέδιο, έστειλε επιστολή στους βουλευτές, ενώ χθες διαβάστηκε στους ναούς κείμενο με τις θέσεις της Εκκλησίας. «Προφανώς σεβόμαστε απόλυτα την Εκκλησία και απόλυτα σεβόμαστε το κατοχυρωμένο δικαίωμά της, να εκφράζεται ελεύθερα και να υπερασπίζεται τις θέσεις της. Άρα θεωρώ ότι δεν έχει κάτι περισσότερο να προσφέρει», κατέληξε.

Οι φορείς που καλούνται στην επιτροπή της Βουλής όπου συζητείται το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών είναι:

η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Οργανώσεων ΛΟΑΤΚΙ οικογενειών ΝELFA, οι Οικογένειες Ουράνιο Τόξο, το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος, ο Συνήγορος του Πολίτη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, η Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ΑΡΓΩ, η Εgalite the LGTBI+staff association of the European Institutions, η Διεθνής Αμνηστία, Rainbow Seniors, η Ομάδα Υπερήφανοι Γονείς, εκπρόσωπος από το Θεσσαλονίκη Pride, το Πολύχρωμο Σχολείο για μια συμπεριληπτική εκπαίδευση σε ζητήματα φύλου και σεξουαλικότητας, η Orlando LGBT+, η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων και η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος.

