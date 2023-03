Δυστύχημα στα Τέμπη: Το «ευχαριστώ» του Μητσοτάκη στα αγγλικά για τα μηνύματα συμπαράστασης

Με μία ανάρτησή του στα αγγλικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε όλους, όσοι έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης για το δυστύχημα στα Τέμπη.

«Εν μέσω τρομερού πόνου και απώλειας ζωών στα Τέμπη, μας προσφέρουν αγαλλίαση στην καρδιά τα μηνύματα συμπαράστασης και στήριξης από όλον τον κόσμο.

»Σας ευχαριστούμε όλους, όσοι έχετε απλώσει το χέρι σας, σε αυτήν την πολύ δύσκολη στιγμή» έγραψε σε ανάρτησή του πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

In the midst of the terrible suffering and loss of life at Tempi, we are heartened by the messages of sympathy and support from around the world. To all that have reached out during this very difficult time, we thank you.