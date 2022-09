Bασίλισσα Ελισάβετ: Συλλυπητήρια από Μητσοτάκη και Σακελλαροπούλου - «Θα λείψει»

Τη βαθιά του λύπη για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα αγγλικά στο Τwitter.

«Είμαι βαθιά λυπημένος για τον θάνατο της Αυτής Μεγαλειότητας Βασίλισσας Ελισάβετ Β'. Το καθήκον, η υπηρεσία και η αφοσίωση που επέδειξε καθ' όλη τη διάρκεια της βασιλείας της δεν ήταν απλώς υποδειγματικά αλλά εξαιρετικά», έγραψε.

I am deeply saddened by the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. The duty, service, and dedication she demonstrated throughout her reign was not just exemplary but extraordinary.

Εγκάρδια συλλυπητήρια στην οικογένεια της και στον βρετανικό λαό, εκφράζει για την απώλεια της βασίλισσας Ελισάβετ και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με ανάρτησή της στο Twitter.

Η βασιλεία της βασίλισσας Ελισάβετ «σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου», αναφέρει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τονίζει ότι «υπήρξε πραγματικός πυλώνας της χώρας της και έχει ανταμειφθεί με αγάπη και σεβασμό». «Θα λείψει» καταλήγει στην ανάρτησή της.

Queen Elizabeth’s reign has marked the modern history of the 🇬🇧. She has been a true pillar of her country and has been rewarded with love and respect. My heartfelt condolences to her family and the British people. She will be missed. @RoyalFamily pic.twitter.com/RLWFy7o1eM