Την έντονη αντίδρασή του για τα σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν στην Ουάσινγκτον, όταν οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, εξέφρασε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για εικόνες ντροπής, επισημαίνοντας ότι αποδείχθηκε πόσο σημαντική είναι η προστασία της δημοκρατίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως θα πρέπει άπαντες να σεβαστούν την εκλογή του Τζο Μπάιντεν, ενώ έστειλε σαφές μήνυμα πως «οι εχθροί της Δημοκρατίας πρέπει να νικηθούν».

«Ο εικόνες ντροπής της ακροδεξιάς βίας στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ αποδεικνύουν πόσο σημαντική είναι η προστασία της Δημοκρατίας καθημερινά και παντού. Η εκλογή του Τζο Μπάιντεν πρέπει και θα γίνει σεβαστή. Οι εχθροί της Δημοκρατίας θα νικηθούν», ανέφερε το μήνυμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Disgraceful images of far right violence in #USCapitol prove how important it is to protect democracy every day and everywhere.

The election of @JoeBiden must and will be respected.

The enemies of democracy will be defeated.