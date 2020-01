Στον Λευκό Οίκο έφτασε λίγο μετά της 9μμ (ώρα Ελλάδας) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από την σύζυγό του Μαρέβα.

Το πρωθυπουργικό ζεύγος φωτογραφήθηκε αρχικά με τον Αμερικανό πρόεδρο και την σύζυγό του Μελάνια, στον προαύλιο χώρο και, στη συνέχεια, ο Τραμπ και ο Έλληνας πρωθυπουργός πέρασαν στο οβάλ γραφείο για την κατ' ιδίαν προγραμματισμένη συνάντησή τους. Το τετ α τετ Τραμπ - Μητσοτάκη έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή, μετά την δολοφονία του Ιρανού στρατηγού, Κασέμ Σουλεϊμανί και ενώ η Ελλάδα πιέζεται από την παράνομη συμφωνία Τουρκίας - Λιβύης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο έβδομος πρωθυπουργός που συναντάται με Αμερικανό πρόεδρο μετά την μεταπολίτευση και στην ατζέντα του βρίσκονται τόσο η τουρκική προκλητικότητα όσο και οι επενδύσεις. Ακουλούθησε διευρυμένη συνάντηση μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών και στη συνάντηση, από αμερικανικής πλευράς, έδωσαν το παρών ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς και οι υπουργοί Εξωτερικών Μάικ Πομπέο και Εμπορίου Γουίλμπουρ Ρος.

Today, President @realDonaldTrump welcomes His Excellency Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister of the Hellenic Republic, to the White House! 🇺🇸🇬🇷 pic.twitter.com/ogxgE1Czai