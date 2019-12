Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας αναχώρησε σήμερα εκτάκτως για την Λιβύη, όπου και αναμένεται να έχει συνάντηση με τον στρατηγό Χαλίφα Χάφταρ.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, ο Έλληνας υπουργός έφυγε με το κυβερνητικό αεροσκάφος Gulf Stream, περίπου στις 10:00π.μ από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας, με προορισμό τη Βεγγάζη. Πληροφορίες που μεταδίδουν αραβόφωνοι και λιβυκοί λογαριασμοί στα social media αναφέρουν ότι ο Νίκος Δένδιας θα έχει συνάντηση με τον στρατηγό Χαλίφα Χάφταρ.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής κύκλοι του υπουργείου Εξωτερικών ούτε επιβεβαιώνουν, ούτε διαψεύδουν τα περί συνάντησης.

