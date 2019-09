Ένα φιλμ του φεστιβάλ «Νύχτες Πρεμιέρας» παρακολούθησαν, το βράδυ της Δευτέρας, ο Αλέξης Τσίπρας και η σύντροφός του Μπέτυ Μπαζιάνα.

Ο πρώην πρωθυπουργός και η κα Μπαζιάνα βρέθηκαν στον κινηματογράφο Δαναό, στο πλαίσιο του διεθνούς φεστιβάλ, επιλέγοντας την ταινία "Sorry we missed you", του Βρετανού σκηνοθέτη Ken Loach. Η ταινία παρουσιάζει μια εικόνα της σύγχρονης Αγγλίας με γεωπολιτικό φόντο την οικονομική κρίση και το επικείμενο Brexit.

EUROKINISSI

EUROKINISSI

Κατά την άφιξη του ζευγαριού στον κινηματογράφο, τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ και τη σύντροφό του υποδέχτηκαν οι διοργανωτές του φεστιβάλ. Το ζευγάρι είχε μάλιστα την ευκαιρία να γνωρίσει και να συζητήσει από κοντά με την πρωταγωνίστρια της ταινίας Debbie Honeywood.

EUROKINISSI

EUROKINISSI

EUROKINISSI

EUROKINISSI

EUROKINISSI