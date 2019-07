Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν αφού ένα αεροπλάνο με αλεξιπτωτιστές συνετρίβη σε ποταμό στη Σουηδία.

Το αεροσκάφος συνετρίβη σε ποταμό έξω από την πόλη Umea στη βόρεια Σουηδία στις 14:09 τοπική ώρα. Οι μάρτυρες δήλωσαν ότι άκουσαν ένα δυνατό κρότο και είδαν το αεροπλάνο να πέφτει. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχουν επιζώντες στη συντριβή.

Το δείχνει το αεροσκάφος να πραγματοποιεί πτώση με πολύ μεγάλη ταχύτητα λίγο πριν τη συντριβή.

Δείτε το βίντεο :

#BREAKING video: Moment a plane crashed in Sweden: 9 killed in plane crash near Umeå pic.twitter.com/0rgeBclo1b