Συγχαρητήρια έστειλε μέσω Twitter o Αμερικανός πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ στο νέο πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Συγχαρητήρια κύριε πρωθυπουργέ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σας εύχονται σε εσάς και την κυβέρνησή σας κάθε επιτυχία στον σημαντικό σας νέο ρόλο», έγραψε στο Twitter, συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια φωτογραφία με τηλεοπτικό στιγμιότυπο από την ορκωμοσία του νέου πρωθυπουργού.

Συγχαρητήρια Mr Prime Minister. Please know that the United States wishes you and your government every success in your important new role. pic.twitter.com/zXffv7IduA