Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο υπουργός Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης ενώ παράλληλα επεσήμανε την προσήλωση της Ελλάδας στην υπεράσπιση των συμφερόντων της.



«Είμαστε υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης των κρατών και της διευθέτησης των όποιων διαφορών μεταξύ τους, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαίου και, ταυτόχρονα, αταλάντευτα προσηλωμένοι στην υπεράσπιση των εθνικών μας θέσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Διεθνές Δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες», είπε ο κ. Αποστολάκης, κατά τη ομιλία του με θέμα την «Άμυνα της Ελλάδας και την Πολιτική Ασφαλείας σε μία ταραχώδη περιοχή» («Greece's Defence and Security Policy in a Turbulent Region»), στο πλαίσιο του Β' κύκλου εργασιών του Διεθνούς Θερινού Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου 2019 «New State of Affairs in the Western Balkans and the Eastern Mediterranean».

Όπως είπε, «η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα ένα σύνολο σύνθετων και πολυδιάστατων δυνητικών προκλήσεων και προβλημάτων, με ορθολογικό τρόπο και στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας, που να ευνοεί την εξασφάλιση των εθνικών της συμφερόντων. Και σαφέστατα, σε ένα τόσο κρίσιμο γεωπολιτικό χώρο, η αμυντική διπλωματία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας».

Και πρόσθεσε: «Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων έχουμε υιοθετήσει πολιτικές που θέτουν ως εθνική προτεραιότητα τη συνεργασία, την ειρήνη και την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ως πάροχο ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων. Η Ελλάδα οικοδομεί γέφυρες συνεργασίας και διαλόγου με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εποικοδομητικής διάδρασης».

Αναφερόμενος στην Τουρκία, ο κ. Αποστολάκης επανέλαβε ότι «έχουμε να συμβιώσουμε με έναν δύσκολο γείτονα» και πρόσθεσε: «Αντιμετωπίζουμε τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στο χώρο του Αιγαίου και τις διάφορες ανυπόστατες αιτιάσεις, αντιδρώντας πάντα με σύνεση και στρατηγική ψυχραιμία. Η στάση μας αυτή είναι αυτονόητο δεν πρέπει να παρερμηνεύεται ως αδυναμία».

Επίσης, αναφερόμενος στις συζητήσεις στο πλαίσιο των ΜΟΕ Ελλάδας Τουρκίας, επανέλαβε: «Αποτελεί πεποίθησή μου ότι αυτός ο δίαυλος επικοινωνίας πρέπει να μείνει ανοιχτός. Επιδιώκουμε την ύφεση της έντασης, καθώς, όπως λέω πάντα, η συσσώρευση έντασης εγκυμονεί κινδύνους ατυχήματος και ενέχει την πιθανότητα περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης. Εμείς, σε κάθε περίπτωση επιζητούμε την ειρήνη και τη σταθερότητα, την ίδια στιγμή, όμως, προασπίζουμε αποφασιστικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η πολιτική βούληση, αλλά και η αποτρεπτική ισχύς και το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεών, έχουν καταστήσει το μήνυμα αυτό σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις».

Με αφορμή, δε, την πρόσφατη απόφαση της Τουρκίας να προβεί σε παράνομη γεώτρηση στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξήρε τη στάση της διεθνούς κοινότητας ιδιαίτερα της ΕΕ, που «για πρώτη φορά στέλνει ένα τόσο ξεκάθαρο μήνυμα υπεράσπισης της διεθνούς νομιμότητας, και σαφούς υποστήριξης των θέσεων της Κύπρου».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι «επικροτούμε την ψύχραιμη και νηφάλια στάση της Κύπρου και παραμένουμε σε συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και τους κοινοτικούς εταίρους και συμμάχους για τις επόμενες ενέργειες».