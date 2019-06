Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνο από την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών και ο Νίκος Κοτζιάς αποφάσισε να τιμήσει την ημέρα δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του με τον Νικολά Ντιμιτρόφ.

«Ένας χρόνος φίλε μου», έγραψε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών στην λεζάντα της φωτογραφίας, που απεικονίζει τον ίδιο μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Νικολά Ντιμιτρόφ.

Την φωτογραφία του Νίκου Κοτζιά αναδημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Twitter ο Νικολά Ντιμιτρόφ, σχολιάζοντας: «Γράψαμε ιστορία έχοντας το μυαλό μας στο μέλλον φίλε μου».

