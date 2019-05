Τον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας και της Βουλγαρίας στην ενεργειακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στα εγκαίνια της έναρξης κατασκευής του κάθετου αγωγού φυσικού αερίου IGB.

Κατά τον ίδιο, Ελλάδα και Βουλγαρία θέλουν να καταστήσουν την περιοχή «από ένα πεδίο αντιπαλότητας και συγκρούσεων σε ένα πεδίο φιλίας, ειρήνης, προκοπής, σε ένα πεδίο συνανάπτυξης για όλους τους λαούς». Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο της ενεργειακής ασφάλειας, σημειώνοντας ότι μαζί με τον πολλαπλασιασμό των ενεργειακών πηγών «παραμένει μια πολύ σημαντική προτεραιότητα για όλη την περιοχή μας, την περιοχή της ΝΑ Μεσογείου αλλά και προτεραιότητα για όλη την Ευρώπη», ενώ αναφέρθηκε και σε μια σειρά από έργα που ενισχύουν τον οικονομικό και γεωπολιτικό ρόλο της χώρας μας.

«Ο TAP, ο κάθετος διάδρομος, ο East-Med, ο υπό σχεδίαση σταθμός υγροποιημένου αερίου στην Αλεξανδρούπολη, ο αντίστοιχος σταθμός στη Ρεβυθούσα, ο οποίος πρόσφατα επεκτάθηκε με τρίτη δεξαμενή, ο αγωγός Turkish Stream 2, είναι έργα που ενισχύουν τον οικονομικό και γεωπολιτικό ρόλο της Eλλάδας, της φίλης Βουλγαρίας και μαζί της ευρύτερης περιοχής», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι «η επιτυχής μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, όπως είναι το φυσικό αέριο, προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία όλων των χωρών της περιοχής στη βάση βεβαίως του διεθνούς δικαίου, αλλά και με τη δημιουργία συνεργειών και δικτύων που θα αναβαθμίσουν συνολικότερα τον ενεργειακό χάρτη της περιοχής».

