Wolt: Σε μαζική απεργία οι διανομείς- «12ωρα σε δυο ρόδες για το ψωμί της οικογένειας»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κινητοποίηση των διανομέων της Wolt οι οποίοι συλλογικά αποφάσισαν απεργία μέχρι τη Δευτέρα 3 Απριλίου.

Αιτήματά τους η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και οι αμοιβές, ενώ για σήμερα έχουν προγραμματίσει στις 4 το απόγευμα συγκέντρωση στη διασταύρωση λεωφόρου Αλεξάνδρας και Κηφισίας. Αντίστοιχη κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί για αύριο Δευτέρα στις 14:00 στα γραφεία της Wolt.

Σε σχετική ανακοίνωσή τους αναφέρουν πως είναι «εργάτες με απόλυτα εξαρτημένη σχέση εργασίας και όχι συνεργάτες με κανένα επιχειρηματικό όμιλο».

«Δουλεύουμε σε ακραίες και επικίνδυνες συνθήκες, αναγκασμένοι να μένουμε 12ωρα πάνω σε δύο ρόδες για να βγάλουμε το "ψωμί" της οικογένειας. Πολλοί από εμάς είμαστε μετανάστες που αντιμετωπίζουμε την απειλή της απέλασης, την αδήλωτη εργασία το ρατσισμό των αφεντικών», τονίζουν.

Facebook Twitter Φωτ.: Sooc/Αρχειο

Oι κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει από την Πέμπτη με διάφορες δράσεις όπως μηχανοκίνητες πορείες.

NOW Athens

🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵🛵#wolt riders' strike continues with massive strike moto demonstration now in Athens



Solidarity with wolt delivery workers!#efood #cancelwolt pic.twitter.com/pb7sViwQdd