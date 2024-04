Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στη βόρεια Εύβοια - Έγινε αισθητός και στην Αττική

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη βόρεια Εύβοια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο σεισμός σημειώθηκε στις 5:23 το πρωί, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται 2 χλμ. νοτιοανατολικά της περιοχής Βασιλικά τη Ιστιαίας στη βόρεια Εύβοια και το εστιακό βάθος του να υπολογίζεται στα 14,8 χλμ. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική ενώ μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

Μετά τον σεισμό τα ξημερώματα ακολούθησαν άλλοι επτά μετασεισμοί μέχρι τις 7:30 το πρωί του Σαββάτου. Ο μεγαλύτερος σημειώθηκε στις 6:36 και ήταν μεγέθους 3,9 Ρίχτερ. Σημειώνεται πως το Ευρωμεσωγεϊακό Ινστιτούτο σε ανάρτησή του, κάνει λόγο για σεισμική δόνηση της κλίμακας των 4,6 Ρίχτερ, 23 χιλιόμετρα νότια της Σκιάθου.

🔔#Earthquake (#σεισμός) M4.6 occurred 23 km S of #Skíathos (#Greece) 3 min ago (local time 05:23:14). More info at:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/xa9Zes8sZ0

🖥https://t.co/0wA3xXx3Sz pic.twitter.com/JP1ysNvoIn