Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή Σβορωνάτα της Κεφαλονιάς.

Κάτοικοι και επισκέπτες έλαβαν μήνυμα από τον Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

⚠️ Activation 112 - Emergency Number



🆘 Wildfire 🔥 in the area #Svoronata #Kefalonia



❗ Stay alert



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/CNI3l1yOxH