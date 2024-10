Πορεία αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη και τον Λίβανο στην Αθήνα- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πορεία αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη και τον Λίβανο, η οποία ξεκίνησε από το πάρκο Ελευθερίας και κατευθύνεται προς την πρεσβεία του Ισραήλ.

Οι διαδηλωτές εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους φωνάζοντας συνθήματα κατά του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, απαιτώντας τον τερματισμό των επιθέσεων στα εδάφη της Παλαιστίνης και του Λιβάνου.

Η πορεία εντάσσεται στο πλαίσιο διεθνούς κινητοποίησης, με αφορμή την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου, ημερομηνία που σηματοδοτεί την έναρξη των πρόσφατων εχθροπραξιών στην περιοχή.

Λίγο μετά τις 7:30 μ.μ., οι διαδηλωτές βγήκαν στον δρόμο κλείνοντας το ανοδικό ρεύμα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, ενώ η διαδήλωση έχει ως τελικό προορισμό την πρεσβεία του Ισραήλ. Εντάσεις σημειώθηκαν και μπροστά από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου η ένταση των διαμαρτυριών κορυφώθηκε, με τους συμμετέχοντες να διαδηλώνουν κατά της αμερικανικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή.

#Greece | Pro-Palestinian protesters gathered in #Athens on the anniversary of 7 October and marched towards the US and #Israeli embassies. #antireport #7October #Palestina pic.twitter.com/ROzcwvGxnI