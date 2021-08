Το μέγεθος της καταστροφής από τις καταστροφικές φωτιές στην Εύβοια, που μαίνονται για 9η μέρα, κατέγραψε η δορυφορική υπηρεσία «Κοπέρνικος».

Χιλιάδες πολίτες είδαν τις περιουσίες τους να καίγονται ενώ ανυπολόγιστη είναι η οικολογική καταστροφή.

Σύμφωνα με την εικόνα που κατέγραψε η δορυφορική υπηρεσία Copernicus/Emergency Managment Service - Mapping, η έκταση της καμένης γης υπολογίζεται ότι είναι τουλάχιστον 50.000 εκτάρια, δηλαδή περίπου 500.000 στρέμματα.

#EUSpace for #GreeceFires The @CopernicusEMS #RapidMappingTeam has delivered an updated Delineation map🗺️of the burnt areas in #Evia #Εύβοια 🇬🇷 ➡️a minimum of ~50,000 ha have burnt (smoke prevents photo-interpretation in some areas) #EUSpace is mobilised 24/7 to support #Greece pic.twitter.com/NRt6qJj9EV

Ανάμεσα στις εγκαταστάσεις που έχουν καταστραφεί μερικώς ή ολικώς, βρίσκονται κατοικίες, εργοστάσια, επιχειρήσεις, ενώ μεγάλες είναι και οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο της Εύβοιας.

Επίσης, σύμφωνα με το σύστημα EFFIS, η καμένη έκταση στα όρια Ηλείας-Αρκαδίας προσδιορίζεται σε 150.150 στρέμματα. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη καταστροφή από πυρκαγιές στη χώρα μας αυτό το καλοκαίρι. Αμέσως μετά ακολουθεί με 111.120 στρέμματα η φωτιά που έκαψε τη Λακωνία και στην τέταρτη θέση η φωτιά στην Αττική, που κατέστρεψε 84.540 στρέμματα δάσους.

In just six days, #wildfires have burned thousands of hectares of vegetation in the northernmost part of #Evia island, #Greece 🇬🇷



📸These two images were acquired by #Sentinel2🛰️🇪🇺 using the Short Wave Infrared (SWIR) composite measurement on 3 and 8 August. pic.twitter.com/T0ZiWATND7