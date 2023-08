Φωτιές: Βελτιωμένη εικόνα σε Πάρνηθα και Έβρο- Στο «πορτοκαλί» για κίνδυνο πυρκαγιάς 8 περιοχές

Μια ακόμη μέρα ξεκίνησε με διαρκείς επιχειρήσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων στη μάχη με τις φωτιές, ενώ στον αντίποδα καταγράφονται και οι ζημιές από τις προηγούμενες μέρες.

Όσον αφορά στην φωτιά στην Πάρνηθα, για την οποία έκανε χθες αυτοψία και ο πρωθυπουργός, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη και κάτοικοι του Μενιδίου και της ευρύτερης περιοχής επιστρέφουν στα σπίτια τους σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ξεκινάει παράλληλα και η επίσημη καταγραφή των ζημιών μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Επισήμως πάντως η φωτιά στην Πάρνηθα δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο.



Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Βάρη μετά που κεραυνό.



Στην φωτιά στον Έβρο για όγδοη συνεχόμενη ημέρα μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν δεκάδες πυροσβέστες στη Δαδιά, καθώς οι αναζωπυρώσεις ανατροφοδοτούν το μέτωπο της φωτιάς και οι συνθήκες στην περιοχή παραμένουν δύσκολες.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Σάββατο, 26 Αυγούστου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

* Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας και ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

* Περιφέρεια Αττικής

* Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας)

* Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης και ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Οι φωτιές στην χώρα μας έχουν λάβει μεγάλες διαστάσεις και στο διεθνή τύπο. Ιδίως η μεγάλη φωτιά της Πάρνηθας όπου εστιάζουν στη σημασία του πνεύμονα της Αττικής, αλλά και στη διάσωση των ζώων.

A firefighter evacuates a goat as a wildfire burns in Acharnes, a suburb north of Athens, Greece. https://t.co/Unepzo1Ggz pic.twitter.com/9WCNUl0eBD