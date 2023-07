Επεισόδια στο Γαλάτσι μετά το αντιρατσιστικό φεστιβάλ - Επίθεση με μολότοφ

Σε επτά προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία για τα επεισόδια με τις επιθέσεις με μολότοφ, που σημειώθηκαν αργά το βράδυ έξω από το Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με αναφορές ομάδα νεαρών γύρω στις 3 το πρωί βγήκαν από τον χώρο του Άλσους στην λεωφόρου Βεΐκου όπου είχε διεξαχθεί το αντιρατσιστικό φεστιβάλ και εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ κατά των αστυνομικών προκαλώντας ζημιές σε δύο αυτοκίνητα. Επίσης σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 από τις μολότοφ προκλήθηκε φωτιά σε μηχάνημα έργου και σε δύο κομπρεσέρ.

Αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

Outside the #24thAntiraFestAthens in the Veikos Grove, clashes broke out between police and a group of people. (02:30)#Γαλατσι pic.twitter.com/H77IQYkm7c