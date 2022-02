Δραματικές στιγμές διαδραματίζονται στην Ουκρανία εν μέσω της ρωσικής εισβολής, η οποία ξεκίνησε τα ξημερώματα από τα ανατολικά της χώρας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απεύθυνε έκκληση στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, ωστόσο, πολλοί είναι αυτοί που βρίσκουν καταφύγιο σε σταθμούς τους Μετρό στο Κιέβου.

Μέσα σε λίγες ώρες οι δραματικές εικόνες που έχουν κατακλύσει τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης έκαναν το γύρο του κόσμου.

A father reassures his son as his family takes refuge in a metro station in Kyiv on Thursday morning. 😢🙏 pic.twitter.com/Edsl6UiDix

People taking refuge underground in the metro station of Vokzalna, central Kyiv, #ukraine . People are trying to leave town in the thousands. pic.twitter.com/iAiCrMwXe4