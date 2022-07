Copernicus: Ακραίος κίνδυνος φωτιάς στην Αττική- Ποιες άλλες περιοχές κινδυνεύουν

Για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς στην Αττική κάνει λόγο η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus, με την φωτιά στην Πεντέλη σε ύφεση κι εκείνη στα Μέγαρα να έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Αυτή την στιγμή, στην πυρκαγιά που ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης στην Πεντέλη δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, αλλά η φωτιά στα Μέγαρα «δεν είναι ελεγχόμενη», σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής.

Ωστόσο η υπηρεσία Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης προειδοποιεί μέσω του χάρτη που εξέδωσε για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς στο μεγαλύτερο τμήμα της Αττικής.

Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται επίσης η Λακωνία και η Δυτική Ελλάδα, ενώ σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο κινδύνου (πολύ ακραίος κίνδυνος) βρίσκονται ο Έβρος και περιοχές της Αχαΐας και της Ηλείας.

Την ίδια στιγμή, αν και η κατάσταση στην Ευρώπη έχει βελτιωθεί, ο κίνδυνος για πυρκαγιές είναι ευρύτατος σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με τον σχετικό χάρτη της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus.

Συγκεκριμένα, εκτός από την Ελλάδα, ακραίος κίνδυνος προβλέπεται επίσης σε περιοχές της Πορτογαλίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Τσεχίας, της Ουγγαρίας, της Σερβίας, της Σλοβενίας, της Κροατίας, της Βοσνίας, του Μαυροβουνίου, της Αλβανίας, της Ανδόρας, της Βουλγαρίας, της Κύπρου και της Τουρκίας.

#EFFIS Fire Danger Forecast for 20 July



Although the situation has improved (no “Very Extreme Danger"), the risk of wildfires is widespread throughout Europe🔥



🔥Extreme Danger forecasted in areas of:

🇵🇹🇪🇸🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇦🇹🇨🇿🇭🇺🇷🇸🇸🇮🇭🇷🇧🇦🇲🇪🇦🇱🇬🇷🇷🇴🇧🇬🇨🇾🇹🇷



More at👇https://t.co/2PjdHyXOpI pic.twitter.com/1Ef8pyCuwH