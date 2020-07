Ομαλά συνεχίζεται η αποκλιμάκωση της έντασης στο Ανατολικό Αιγαίο που προκάλεσε η τουρκική Navtex. Ωστόσο η Αθήνα παραμένει σε ετοιμότητα.

Μέχρι και τις 2 Αυγούστου, οπότε και λήγει η τουρκική Navtex στο Αιγαίο, η Αθήνα παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα και συνεχίζει τις διπλωματικές ενέργειες παρά τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις Ερντογάν κατά της Ελλάδας.

Το τουρκικό ερευνητικό Oruc Reis παραμένει στην Αττάλεια και τα τουρκικά πολεμικά πλοία έχουν φύγει για τις βάσεις τους ωστόσο το περίεργο tweet της τουρκικής πρεσβείας στις ΗΠΑ, δημιουργεί καχυποψία.

Άγνωστο παραμένει ακόμα αν επρόκειτο για κάποιο είδους λάθους ή για προπαγανδιστικό παιχνίδι της Άγκυρας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ η ελληνική πλευρά παραμένει σε στενή διπλωματική επαφή με Βερολίνο και Παρίσι ενώ παραμένει ενεργός ο δίαυλος επικοινωνίας στο τρίγωνο Βερολίνου- Αθήνας- Άγκυρας σε επίπεδο διπλωματικών γραφείων των πρωθυπουργών και των προέδρων.

Σε αυτό το κλίμα ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας υποδέχεται σήμερα Δευτέρα την υπουργό Εξωτερικών της Βουλγαρίας και την Τρίτη την ομόλογό του από την Ισπανία.

Υπενθυμίζεται πως η τουρκική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον ανακοίνωσε μέσω Twitter πως το σεισμικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis ξεκίνησε έρευνες στην ανατολική Μεσόγειο, αποσύροντας τελικά λίγες ώρες αργότερα το προπαγανδιστικό tweet.

«Το τουρκικό πλοίο Oruc Reis ξεκίνησε σεισμικές έρευνες εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο», σημείωναν οι διαχειριστές της επίσημης σελίδας «Η Τουρκία ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα όπως αυτά προκύπτουν από το Διεθνές Δίκαιο».

Σε νεότερες αναρτήσεις, κι ενώ το τουρκικό πλοίο παραμένει αγκυροβολημένο στα ανοιχτά της Αττάλειας, η τουρκική πρεσβεία εγκαλούσε την Ελλάδα ότι παριστάνει ότι η περιοχή των ερευνών βρίσκεται εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων «σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει τις μαξιμαλιστικές επιδιώξεις της, που στηρίζονται στο Καστελόριζο», τονίζοντας ότι η ύπαρξη θαλάσσιας ζώνης στο νησί «είναι απαράδεκτη. Η μαξιμαλιστική επιδίωξη της Ελλάδας είναι αντίθετη με το διεθνές δίκαιο».

Λίγες ώρες αργότερα, το tweet αποσύρθηκε και η πρεσβεία έγραψε ότι το Oruc Reis είχε δηλώσει στις 21 Ιουλίου ότι θα ξεκινήσει τις έρευνες.

The Turkish research/survey vessel #OruçReis declared its seismic survey on July 21, 2020, in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/6gm32JnbXT