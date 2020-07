Τάση προς αποκλιμάκωση της έντασης με την Τουρκία δείχνει η σταδιακή απόσυρση τουρκικών πλοίων, που βρίσκονταν στο Ανατολικό Αιγαίο, ενώ «κατέβηκε» επίσης το tweet που μίλαγε για έναρξη ερευνών.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας τις τελευταίες ώρες παρουσιάζεται τάση προς αποκλιμάκωση της έντασης που υπάρχει και όπως έγινε γνωστό έχει αρχίσει η σταδιακή απόσυρση των τουρκικών πλοίων προς τους ναυστάθμους.

Ωστόσο, ο στόλος του Πολεμικού Ναυτικού παραμένει σε επιφυλακή, αφού είναι σε ισχύ ακόμα η παράνομη τουρκική Navtex και παρακολουθεί τις κινήσεις των τουρκικών πλοίων.

«Κατέβηκε» το tweet για έναρξη ερευνών

Υπενθυμίζεται πως χθες η τουρκική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον ανακοίνωσε μέσω Twitter πως το σεισμικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis ξεκίνησε έρευνες στην ανατολική Μεσόγειο, αποσύροντας τελικά λίγες ώρες αργότερα το προπαγανδιστικό tweet.

«Το τουρκικό πλοίο Oruc Reis ξεκίνησε σεισμικές έρευνες εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο», σημείωναν οι διαχειριστές της επίσημης σελίδας «Η Τουρκία ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα όπως αυτά προκύπτουν από το Διεθνές Δίκαιο».

Σε νεότερες αναρτήσεις, κι ενώ το τουρκικό πλοίο παραμένει αγκυροβολημένο στα ανοιχτά της Αττάλειας, η τουρκική πρεσβεία εγκαλούσε την Ελλάδα ότι παριστάνει ότι η περιοχή των ερευνών βρίσκεται εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων «σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει τις μαξιμαλιστικές επιδιώξεις της, που στηρίζονται στο Καστελόριζο», τονίζοντας ότι η ύπαρξη θαλάσσιας ζώνης στο νησί «είναι απαράδεκτη. Η μαξιμαλιστική επιδίωξη της Ελλάδας είναι αντίθετη με το διεθνές δίκαιο».

Λίγες ώρες αργότερα, το tweet αποσύρθηκε και η πρεσβεία έγραψε ότι το Oruc Reis είχε δηλώσει στις 21 Ιουλίου ότι θα ξεκινήσει τις έρευνες.

The Turkish research/survey vessel #OruçReis declared its seismic survey on July 21, 2020, in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/6gm32JnbXT