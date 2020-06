Απαντήσεις στο ερώτημα αν επαναπροωθεί η ελληνική ακτοφυλακή λέμβους με πρόσφυγες που προσπαθούν να φτάσουν στη Λέσβο ή τη Σάμο επιχειρεί να δώσει μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα της Deutsche Welle, καταγράφοντας όσα συμβαίνουν τελευταία στο Αιγαίο.

«Μαμά, μαμά θα πεθάνουμε!» Ένα παιδί κλαίει μέσα στον πανικό όταν άνδρες με μάσκες προσπαθούν να ανέβουν στο πλοιάριο που μεταφέρει πρόσφυγες καταμεσής της θάλασσας. Το επίμαχο βίντεο ανέβηκε στο twitter στις 4 Ιουνίου από την τηλεφωνική γραμμή επείγουσας βοήθειας προσφύγων AlarmPhone. Το περιστατικό συνέβη στο θαλάσσιο στενό μεταξύ Τουρκίας και Λέσβου. Σύμφωνα με την Frontex η ανατολική Μεσόγειος αποτελεί πλέον την πιο ενεργή οδό εισόδου προσφύγων στην ΕΕ.

Η γραμμή AlarmPhone αποτελεί ιδιωτική πρωτοβουλία. Πρόκειται για μια γραμμή έκτακτης ανάγκης για πρόσφυγες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ενώ βρίσκονται στην ανοιχτή θάλασσα. Η AlarmPhone προωθεί στη συνέχεια τις έκτακτες κλήσεις στην πλησιέστερη αρμόδια ακτοφυλακή και προσπαθεί να ασκήσει πίεση στις αρχές ώστε να δράσουν άμεσα για τη διάσωση προσφύγων. Ο Λόρεντς, Ελβετός εθελοντής στην AlarmPhone, είχε υπηρεσία στις 4 Ιουνίου. Οι άνθρωποι που επέβαιναν στο επίμαχο πλοιάριο βρίσκονταν σε απόγνωση, οι άνδρες με τις μάσκες είχαν καταστρέψει τη μηχανή, ακινητοποιώντας το πλοιάριο και αφήνοντάς το στην τύχη του. Σύμφωνα με τις συντεταγμένες που δόθηκαν στον Λόρεντς, όλα συνέβησαν στην ανοιχτή θάλασσα. «Αυτές οι επιθέσεις είναι απολύτως παράνομες από οποιαδήποτε νομική σκοπιά και καταδεικνύουν σαφώς την απίστευτη βία που ασκείται τελευταία εναντίον προσφύγων κατά μήκος των ελληνικών συνόρων» αναφέρει ο ίδιος.

👇THREAD: Are Greek coast guard forces deliberately sabotaging refugee boats on the high seas to push them back to Turkey, away from the Greek island of #Lesbos? Our @dwnews investigation started with this video from June 4. pic.twitter.com/IO2jWr46Bp