«Ακόμα κι αν το έσπρωξε ο καιρός, το Oruc Reis, προφανώς δεν έμεινε 12 ώρες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, κάνοντας βόλτες ανέφερε ο Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΙΔΙΣ.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Φίλης υπογράμμισε πως «ως προς το γεγονός της Παρασκευής θα πρέπει να δούμε ποιες ήταν οι συνθήκες, όχι οι καιρικές, αλλά σε σχέση με το ότι εκείνη την ημέρα είχαμε την επέτειο των Ιμίων, την άσκηση "Μέγας Αλέξανδρος" του ελληνικού ναυτικού μαζί με τους Γάλλους, είχαμε την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Παρίσι και με πολύ σκληρές ανακοινώσεις από πλευράς Μακρόν σε βάρος της Τουρκίας, είχαμε το Σαρλ ντε Γκωλ να περνάει από την περιοχή, που δεν ξέρουμε που θα κατευθυνθεί και μία μέρα πριν, οι Γάλλοι φαίνεται να έπιασαν τους Τούρκους που μετέφεραν τεθωρακισμένα στη Λιβύη, σπάζοντας το εμπάργκο. Όλο αυτό το πλαίσιο συνετέλεσε στο να βρεθεί εκεί πέρα. Ακόμα κι αν ο καιρός το έσπρωξε, προφανώς δεν έμεινε 12 ώρες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, κάνοντας βόλτες».

«Η Τουρκία έχει μια συγκεκριμένη άποψη. Σε αυτό το τρίγωνο μεταξύ Κρήτης, Καστελορίζου και Κύπρου αυτή η περιοχή είναι θαλάσσιας δικαιοδοσίας αποκλειστικής δικής της. Αυτό είναι το οποίο θέλει να στείλει ως μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Δηλαδή δεν θα αφήσει τον αγωγό EastMed να περάσει από εκεί, παρά το γεγονός ότι βάσει του δικαίου της θάλασσας και των ανοιχτών θαλασσών, δεν μπορεί να το αποτρέψει. Η Τουρκία λέει ότι δεν μπορεί να γίνεται τίποτα στην περιοχή μας αυτή, γιατί αυτήν περιοχή την ελέγχω εγώ και έλα να ασκήσεις κι εσύ τα δικαιώματά σου σε περίπτωση που θες να με αμφισβητήσεις. Άρα, το σεισμικό σκάφος βρέθηκε εκεί, έκανε κάτι ήπιο σε σχέση με αυτό που αναμένουμε να κάνει κάποια στιγμή η Τουρκία, δεν δέσμευσε την περιοχή, δεν εξέδωσε Navtex, δεν έκανε κάτι άλλο, όμως έκανε κάτι, τόσο όσο για να δει και τον βαθμό αντίδρασης και την ταχύτητα αντίδρασης», ανέφερε.

Σχετικά με το εάν η Τουρκία σχεδιάζει την πρόκληση θερμού επεισοδίου ήταν αρνητικός. «Όχι δεν το πιστεύω, αυτό όμως που θέλει να κάνει είναι να φτάσει κάποια στιγμή η κατάσταση στα όρια, ώστε μας υποχρεώσει να διαπραγματευτούμε και το δεύτερο είναι να δούμε, αν το προσεχές διάστημα θα επιχειρήσει να θέσει σε εφαρμογή το τουρκολιβυκό σύμφωνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αν η Ελλάδα πάει αύριο και ανακηρύξει ΑΟΖ ή πάει και καταθέσει συντεταγμένες, χωρίς να έχει κατοχυρώσει έστω και μια συμφωνία με ένα όμορο κράτος, όπως με την Αίγυπτο, θα έχει πρόβλημα. Γιατί όταν ανακηρύσσεις ΑΟΖ ή χαράζεις συντεταγμένες παίρνεις τα απώτατα όρια. Εφόσον δεν έχει προηγηθεί μια συμφωνία, έστω με τους Αιγυπτίους, κινδυνεύεις να τους βάλεις απέναντί σου. Αυτό που λέω είναι να γίνει πρώτα συμφωνία με την Αίγυπτο και εν συνεχεία κατάθεση συντεταγμένων. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι οι τεχνικές επιτροπές Ελλάδος – Αίγυπτου που συναντήθηκαν στις αρχές Ιανουαρίου, είδαν πάλι ότι υπάρχει διαφορά, όμως πιστεύω ότι υπάρχει πολιτική βούληση μεγαλύτερη από πλευράς Αιγύπτου αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβάνεται και το Κάιρο ότι αν αφήσει την Τουρκία με αυτόν τον ρυθμό να κινείται στην περιοχή κάποια στιγμή θα το πάρει και αυτό η μπάλα. Μην ξεχνάμε ότι η Αίγυπτος είναι η μεγαλύτερη αραβική χώρα η οποία είναι σε έναν ανταγωνισμό με την Τουρκία για το ποιος θα είναι το σημείο αναφοράς για τον σουνιτικού κόσμου», είπε ακόμη ο κ. Φίλης.

Ανατολική Μεσόγειος: Πλοία από Ελλάδα, ΗΠΑ, Γαλλία, Τουρκία, Αίγυπτο και Συρία στην περιοχή

Σύμφωνα με χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου που δημοσίευσε το Petroleum Economist, στην Ανατολική Μεσόγειο πλέουν όλο και περισσότερα πολεμικά πλοία από Ελλάδα, ΗΠΑ, Γαλλία, Τουρκία, Αίγυπτο και Συρία. Την ίδια ώρα, ο χάρτης αποτυπώνει τις διεκδικήσεις και οριοθετήσεις των κρατών, όσον αφορά στη δική τους ΑΟΖ, αποτυπώνοντας και τις τουρκικές διεκδικήσεις με βάση το μνημόνιο οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με τη Λιβύη, που ουσιαστικά τέμνει την ελληνική ΑΟΖ και περνά ανατολικά και νότια της Κρήτης, αλλά και νησιών του Αιγαίου.

