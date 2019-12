Έφθασε στην Ελλάδα το πρώτο από τα δυο μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το MQ-9 Reaper "Guardian" κατηγορίας "MALE", μπορεί να φέρει και οπλισμό, ενώ διαθέτει συστήματα που είναι προσανατολισμένα στην θαλάσσια επιτήρηση, ασφάλεια και έρευνα. Μπρεί να μεταδώσει εικόνα και ήχο σε κέντρα λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο.

Ο Αμερικανός πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη φωτογραφία του ελληνικού drone με ανάρτησή του στο Twitter.

Joined CHOD Gen. Christodoulou, AIr Force Chief Gen. Blioumis and Navy Chief Adm. Tsounis in #Larissa today for a briefing from @GeneralAtomics on the impressive capabilities of the MQ-9, a key part of our growing U.S.-Greece defense cooperation particularly after #MDCA update. pic.twitter.com/3lAPZh7gB5