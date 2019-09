Τις πόρτες του στη διεθνή εκπαιδευτική αγορά θα ανοίξει σύντομα το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα, στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Το πρόγραμμα στη Φιλοσοφική Αθηνών με τίτλο "BA in the Archaeology, History and Literature of Ancient Greece" (Αρχαιολογίας, Ιστορίας και Φιλολογίας της Αρχαίας Ελλάδας) θα είναι τετραετούς διάρκειας και θα απευθύνεται αποκλειστικά σε υποψήφιους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πτυχίο θα είναι εναρμονισμένο με τα αντίστοιχα προπτυχιακά σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου, ο μέγιστος αριθμός εισακτέων θα είναι 100 άτομα ενώ τα δίδακτρα θα ανέρχονται σε 6.000 ευρώ ετησίως. Συνολικά θα διδάσκονται 32 μαθήματα. Πέραν των μαθημάτων και των σεμιναρίων, οι φοιτητές θα πραγματοποιούν εκπαιδευτικές εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία σε Κρήτη, Σαντορίνη, Δήλος, Ολυμπία, Δελφοί, Βεργίνα κ.α.

Το πρόγραμμα διοργανώνεται από τη Φιλοσοφική Αθηνών σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, και θα διδάσκουν σε αυτό καθηγητές της Φιλοσοφικής Σχολής καθώς και άλλων ΑΕΙ. Απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και οι επιστημονικές δημοσιεύσεις στο εξωτερικό.

Στο τμήμα θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με απολυτήριο λυκείου ισότιμο του ελληνικού και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Οι φοιτητές θα απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα και θα έχουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που έχουν και οι φοιτητές των ελληνικών προπτυχιακών προγραμμάτων του ΕΚΠΑ.

Μετά την επίσημη δημοσιοποίηση του προγράμματος θα υπάρξει διαδικτυακή εκστρατεία ενημέρωσης και θα γίνουν επαφές με πρεσβείες ξένων χωρών στην Ελλάδα και ελληνικές πρεσβείες και προξενεία στο εξωτερικό.

Όπως δήλωσε στην εφημερίδα «Καθημερινή» η πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του προγράμματος, καθηγήτρια της Φιλοσοφικής κ. Ελένη Καραμαλέγκου, «το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με πολλή προσοχή, είναι υψηλής ποιότητας και θα κινήσει το ενδιαφέρον που έχουν αναμφισβήτητα πολλοί ξένοι στις μέρες μας για τις κλασικές σπουδές. Επιπλέον, θα μελετήσουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό στον τόπο όπου αυτός γεννήθηκε και θα τον νιώσουν να ζωντανεύει μέσα από τα μνημεία που τον εκπροσωπούν. Η Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ είναι πανέτοιμη να ξεκινήσει να υποδέχεται τους πρώτους φοιτητές του».

Στο τραπέζι έχει τεθεί και πρόταση και για αγγλόφωνο πρόγραμμα οικονομικού αντικειμένου από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ενώ σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα «Καθημερινή», το ΕΚΠΑ ετοιμάζει αγγλόφωνο πρόγραμμα και για την χριστιανική θρησκεία.