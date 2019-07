Η ιογενής ηπατίτιδα εξακολουθεί να μαστίζει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη και αποτελεί τεράστιο πρόβλημα δημόσιας υγείας, ενώ ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για τους ασθενείς στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι 200.000 άνθρωποι είναι φορείς της ηπατίτιδας Β. Όσον αφορά στην ηπατίτιδα C εκτιμάται ότι περισσότερα από 100.000 άτομα πάσχουν στη χώρα μας, εκ των οποίων 75.000 δεν το γνωρίζουν. Τα στοιχεία αυτά έδωσε στη δημοσιότητα ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) με αφορμή την 28η Ιουλίου που έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας. Στόχος της συγκεκριμένης ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τις ιογενείς ηπατίτιδες, η ενημέρωση για τους τρόπους μετάδοσης, πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας των ατόμων που έχουν προσβληθεί αλλά και η ευαισθητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση δράσεων που θα οδηγήσουν στην εξάλειψη των σοβαρών αυτών λοιμώξεων.

Οι ομάδες υψηλού κινδύνου και η πρόληψη

Στις ομάδες υψηλού κινδύνου για τη νόσο ανήκουν οι χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών και οι έγκλειστοι φυλακών, ιδίως εκείνοι που έχουν καταδικαστεί για αδικήματα σχετιζόμενα με τα ναρκωτικά.

Ο εμβολιασμός έναντι της ηπατίτιδας Β έχει συμπεριληφθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού της χώρας μας και είναι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για την πρόληψη της νόσου και των επιπλοκών της. Επιπλέον, η χρήση συνδυασμού αντι-ιικών φαρμάκων έχει συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση της ιογενούς ηπατίτιδας Β.

Η ηπατίτιδα C είναι σήμερα ιάσιμη, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια τα νέας γενιάς φάρμακα άλλαξαν ριζικά το τοπίο στη θεραπεία των ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα C. Στρατηγικός στόχος στη χώρα μας μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης είναι η εξάλειψη της ηπατίτιδας C μέχρι το έτος 2030 (στρατηγική Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας). Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης συστήνεται η εξέταση αντισωμάτων του ιού σε όλους όσοι έχουν γεννηθεί μεταξύ 1945 και 1980. Η σύσταση αυτή προτείνεται αυτόματα κατά τη συνταγογράφηση μέσω ΕΟΠΥΥ σε άτομα αυτών των ηλικιακών ορίων, προκειμένου να εντοπισθούν άτομα που έχουν μολυνθεί από τον ιό της ηπατίτιδας C και δεν το γνωρίζουν. Σήμερα ,όλοι οι ασθενείς έχουν πρόσβαση στα νέα θεραπευτικά σχήματα που οδηγούν στην πλήρη κάθαρση του ιού και την ίαση της λοίμωξης.

Ταυτόχρονα, όσοι πάσχουν από Ηπατίτιδα C μπορούν σήμερα να επισκέπτονται τα ειδικά ηπατολογικά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων χωρίς ραντεβού, προκειμένου να υποβληθούν σε εξέταση και θεραπεία.

Το Γραφείο Ηπατιτίδων του ΕΟΔΥ είναι στη διάθεση του κοινού και των επαγγελματιών υγείας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή και πληροφορία στα τηλέφωνα: 210 5212178 και 210 5212183, ΚΕΠΙΧ: 210 5212054.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ