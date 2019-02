View this post on Instagram

Να με αξιώσει ο Θεός να μου δείξει ο κόσμος την αγάπη και την εμπιστοσύνη που μου δείχνεις εσυ Δήμαρχε μου , να αφήσουμε ένα επιπλέον αποτύπωμα αγάπης και δημιουργίας σε ένα από τους πιο σημαντικούς δήμους της χώρας μας , ένα δήμο στον οποίο έχεις κάνει μαζί με την καταπληκτική ομάδα σου θαύματα ! Μετά από 10 χρόνια που το συζητάμε νιώθω έτοιμος , χαρούμενος και είμαι δίπλα σου ! Καλή μας επιτυχία 🙏🏻