Copernicus: Σχεδόν 13.000 στρέμματα γης έκαψε η φονική πυρκαγιά στην Αττική (ΕΙΚΟΝΕΣ)

Περίπου 12.760 στρέμματα έγιναν στάχτη στον Νέο Βουτζά, στην Ραφήνα και στο Μάτι, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση δεδομένων της ευρωπαϊκής δορυφορικής υπηρεσίας Copernicus.

Περισσότερο από την μισή καμένη έκταση, 6.934 στρέμματα, ήταν οικιστική ζώνη.

Τα στοιχεία της υπηρεσίας δείχνουν πως στο διάβα της φωτιάς κατοικούσαν 3.664 άνθρωποι.

Ο έως τώρα επίσημος απολογισμός των θυμάτων τοποθετεί τον αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 81, ενώ αδιευκρίνιστος παραμένει ο αριθμός των αγνοούμενων.

Υπάρχουν φόβοι πως τις επόμενες μέρες ο αριθμός θα αυξηθεί, ίσως δραματικά.

Οι έρευνες συνεχίζονται.

Η φωτιά έκαψε επίσης 2.018 στρέμματα δάσους και σχεδόν 1.000 στρέμματα χαμηλής βλάστησης.

Despite cloud coverage, our #RapidMappingTeam was able to produce the delineation maps for the 2 major Attika 🇬🇷 fires.

In #Rafina, east of Athens, an entire resort is in ashes, 12km2, with over 170 fatalities

In Geraneia, the burn scar is close to 20 km2#πυρκαγιές #Αττική. pic.twitter.com/LaTPU6koQR