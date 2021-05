Η αξία του dogecoin υποχώρησε περίπου στο 1/3 την Κυριακή όταν ο Έλον Μασκ, ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του, αποκάλεσε το κρυπτονόμισμα «κομπίνα».

Πολλοί περίμεναν ότι η εμφάνιση του Μασκ στο τηλεοπτικού σόου Saturday Night Live του NBC θα ωθούσε την τιμή του dogecoin, είχε τελικά τα αντίθετα αποτελέσματα. Η αξία του dogecoin, ενός κρυπτονομίσματος ανάλογου του bitcoin, υποχώρησε στα 0,47 δολάρια, κατά τη διάρκεια του τηλεοπτικού προγράμματος το οποίο μεταδιδόταν για πρώτη φορά ζωντανά σε όλον τον κόσμο μέσω του YouTube.

Κατά τη διάρκεια του σόου ο Μασκ παρουσίασε στους τηλεθεατές τη μητέρα του η οποία δήλωσε σε πως ανυπομονεί να λάβει δώρο για τη γιορτή της μητέρας από τον γιό της «ελπίζοντας πως δεν θα είναι dogecoin». Σε άλλο σημείο, όταν ρωτήθηκε τι είναι το dogecoin απάντησε πως είναι το νόμισμα του μέλλοντος. «Ένα ασταμάτητο οικονομικό όχημα που θα κατακτήσει τον κόσμο». Τότε ο επίσης παρουσιαστής Michael Che του είπε: «Άρα πρόκειται για κομπίνα;» και ο Μασκ απάντησε γελώντας: «Ναι, είναι κομπίνα».

So WHAT IS #DogeCoin ??



Elon Musk @elonmusk : Its a cryptocurrency you can trade for Real Money



So its a Hustle??



ELON : Yeah ITS A HUSTLE 😂😂 #dogetothemoon #ElonMusk pic.twitter.com/SHo18x8IHH