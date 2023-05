Eurostat: Σχεδόν 1 στους 5 Έλληνες δεν μπορούσαν να ζεστάνουν το σπίτι τους το 2021

Σχεδόν ένας στους πέντε Έλληνες αδυνατούσε να κρατήσει το σπίτι του ζεστό το 2021, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό των Ελλήνων που δεν μπορούσαν να θερμάνουν επαρκώς το σπίτι τους για την προαναφερθείσα χρονιά ήταν στο 18%.

Πρόκειται για ένα ποσοστό το οποίο βρίσκεται πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανάμεσα στις πρώτες θέσεις συγκριτικά με άλλες χώρες. Ενδεικτικά, το 2021, το 6,9% του πληθυσμού της ΕΕ δεν ήταν σε θέση να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό.

Ωστόσο, τα ποσοστά ποικίλουν μεταξύ των χωρών της Ένωσης. Οι περισσότεροι πολίτες που δεν μπορούν να διατηρήσουν το σπίτι τους επαρκώς ζεστό βρίσκονται στη Βουλγαρία (24%), ακολουθεί η Λιθουανία (23%), η Κύπρος (19%), η Ελλάδα (18%) και η Πορτογαλία (16%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Φινλανδία (1%), τη Σουηδία, τη Σλοβενία και την Αυστρία (όλα κάτω από 2%).

❄️🏠 In 2021, 6.9% of the EU population was unable to keep their home adequately warm.



Largest shares in:

🇧🇬Bulgaria (24%)

🇱🇹Lithuania (23%)

🇨🇾Cyprus (19%)



Lowest shares in:

🇫🇮Finland (1%)

🇸🇪Sweden, 🇸🇮Slovenia and 🇦🇹Austria (all below 2%)



👉 https://t.co/8oL0b4aX2u pic.twitter.com/qEV80Jf0kX