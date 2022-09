Eurostat: 95,4 εκατ. άνθρωποι στην ΕΕ αντιμέτωποι με τον κίνδυνο φτώχειας- Τρίτη στη λίστα η Ελλάδα

Τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού διατρέχει 1 στους 5 πολίτες στην ΕΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2021 που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία το 2021, 95,4 εκατ. άνθρωποι στην ΕΕ, ποσοστό δηλαδή της τάξης του 21,7% του πληθυσμού, διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Τα υψηλότερα ποσοστά ανθρώπων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό καταγράφηκαν στη Ρουμανία (34%), τη Βουλγαρία (32%), την Ελλάδα και την Ισπανία (και οι δύο 28%).

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό καταγράφηκαν στην Τσεχία (11%), τη Σλοβενία ​​(13%) και τη Φινλανδία (14%).

🆕💰🛑 In 2021, 21.7% of the population were at risk of poverty or social exclusion in the EU.



Highest shares in:

🇷🇴Romania (34%)

🇧🇬Bulgaria (32%)

🇬🇷Greece and 🇪🇸Spain (both 28%)



Lowest shares in:

🇨🇿Czechia (11%)

🇸🇮Slovenia (13%)

🇫🇮Finland (14%)



👉https://t.co/3Q4EC7eofn pic.twitter.com/88GtXDK9K9