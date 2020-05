Επιμένει στην στάση του ο Αυστριακός καγκελάριος, Σεμπάστιαν Κουρτς, απορρίπτοντας τη γαλλογερμανική πρόταση για τη σύσταση «ταμείου ανάκαμψης» 500 δισ. ευρώ, προκειμένου να διασωθούν οι οικονομίες που επλήγησαν από την πανδημία.

Ο Αυστριακός καγκελάριος διαμήνυε σήμερα, μέσω Twitter, ότι «η θέση μας παραμένει αμετάβλητη». Σημείωσε δε, πως αντάλλαξε απόψεις με τους αρχηγούς των κυβερνήσεων της Δανίας, της Ολλανδίας και της Σουηδίας, οι οποίος κρατούν επίσης αρνητική στάση.

Από την πλευρά του, ο προερχόμενος από το Λαϊκό Κόμμα Αυστριακός υπουργός Οικονομικών Γκέρνοτ Μπλιούμελ, σε σημερινή συνέντευξη Τύπου στη Βιέννη, επιβεβαιώνοντας την αρνητική στάση της Αυστρίας, τόνισε χαρακτηριστικά πως «Εξακολουθούμε να αρνιόμαστε να χρηματοδοτούμε επιχορηγήσεις που δεν επιστρέφονται, και, αντί κάλυψης κόστους για τα χρέη του παρελθόντος, χρειαζόμαστε επενδύσεις στο μέλλον».

Ταυτόχρονα, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο ίδιος, διαβεβαιώνοντας ότι η προθυμία της Αυστρίας να βοηθήσει είναι «πολύ υψηλή», αλλά με τη μορφή εξοφλητέων δανείων, ανέφερε κατηγορηματικά πως «δεν θα δεχτούμε κοινοτικοποίηση χρέους υπό το πρόσχημα της κρίσης».

Our position remains unchanged. We are ready to help most affected countries with loans. We expect the updated #MFF to reflect the new priorities rather than raising the ceiling.