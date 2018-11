Παρά τη μείωση της ανεργίας από 28%, το 2013, σε 19% φέτος, ο αριθμός των ανέργων παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα στην Ελλάδα (πρώτη στην ΕΕ), με την χώρα να διαθέτει ένα από τα «λιγότερο γενναιόδωρα συστήματα κάλυψης ανέργων» σε ό,τι αφορά το επίδομα ανεργίας, σημειώνει ο ΣΕΒ.

Όπως χαρακτηριστικά σχολιάζει ο Σύνδεσμος «οι άνεργοι βιώνουν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση» στην Ελλάδα.

Η χώρα έχει την μεγαλύτερη ανεργία στον αναπτυγμένο κόσμο (ΟΟΣΑ) και παράλληλα διαθέτει ένα από τα «λιγότερο γενναιόδωρα συστήματα στήριξης των ανέργων», με μόνο το 9,7% των ανέργων να λαμβάνει επίδομα ανεργίας, όταν στον ΟΟΣΑ το μέσο ποσοστό κάλυψης ανέρχεται σε 29% (με μέση ανεργία στο 6,5%).

Σημειώνεται, επίσης, ότι το 7,5% περίπου του εργατικού δυναμικού (346.000 άτομα) είναι άνεργοι για πάνω από τέσσερα χρόνια, και ως ποσοστό των ανέργων, ο αριθμός τους συνεχίζει να αυξάνεται. Ταυτόχρονα, υπάρχουν σήμερα 160 χιλιάδες νέοι που δεν δουλεύουν, δεν εκπαιδεύονται και δεν καταρτίζονται (NEETs: Not in Education, Employment or Training), αν και ο αριθμός τους έχει μειωθεί από το υψηλό επίπεδο των 228.000 το 2012

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών αποδίδει τη μείωση της ανεργίας στην αύξηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας - μείωση κατώτατου μισθού, μερική απασχόληση, μείωση ασφαλιστικών εισφορών το 2014 - υποστηρίζοντας ότι χωρίς αυτά τα μέτρα η ανεργία θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Συνδέσμου, για να μειωθεί ταχύτερα η ανεργία απαιτούνται πολιτικές που θα παρακινούν άτομα εκτός της αγοράς εργασίας να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό με παράλληλη ανάσχεση του brain drain.

Συγκεκριμένα για τις γυναίκες, ο ΣΕΒ υπογραμμίζει πως συναντούν εμπόδια στην απασχόληση, κυρίως λόγω μητρότητας, αλλά και λόγω του «de facto ρόλου που παίζουν στην ανατροφή των παιδιών και στην φροντίδα των ηλικιωμένων».

«Το θέμα της υπογεννητικότητας δεν αντιμετωπίζεται με το να μην συμμετέχουν οι γυναίκες στο εργατικό δυναμικό. Η κοινωνία πρέπει να στηρίξει τις γυναίκες, και ως μητέρες και ως εργαζόμενες», τονίζει ο ΣΕΒ.

Αναφορικά με τους συνταξιούχους επισημαίνεται πως εργαζόμενοι άνω των 65 ετών από 87.800 το 2007 μειώθηκαν, εξαιτίας της μεγάλης ύφεσης, σε 54.200 το 2013 (-38%), και έκτοτε έχουν αυξηθεί σε 70.000 (στοιχεία για το 2017).

«Τα πρώτα χρόνια της κρίσης σημειώθηκαν αθρόες συνταξιοδοτήσεις, καθώς πολλοί πίστεψαν ότι ένα συνταξιοδοτηθούν, η σύνταξη τους θα είναι κατοχυρωμένη σε κάποιο επίπεδο. Αργά ή γρήγορα, συνειδητοποίησαν ότι αυτό δεν συμβαίνει και, υπό την πίεση των πενιχρών συντάξεων, άρχισαν και πάλι να δουλεύουν για να στηρίξουν το εισόδημά τους», συμπληρώνει ο ΣΕΒ που προτείνει να αλλάξει η φορολογική μεταχείριση και να μην «κατάσχεται» επί της ουσίας η σύνταξη αυτών των ανθρώπων επειδή δουλεύουν.

To Brain Drain με αριθμούς

Ο ΣΕΒ εκτιμά πως από το 2009 έως το 2017 μετανάστευσαν 374.000 άτομα από τα οποία οι 205.000 ήταν άνδρες και οι 169.000 γυναίκες.

«Η μετανάστευση στο εξωτερικό απομειώνει το εργατικό δυναμικό και στερεί τη χώρα από άτομα υψηλής προστιθέμενης αξίας (...) το brain drain είναι μια εξέλιξη που πρέπει πάση θυσία να αντιστραφεί. Και αυτό δεν γίνεται μόνο με προγράμματα του ΟΑΕΔ. Απαιτεί ιδιωτικές επενδύσεις και ισχυρότερο αναπτυξιακό περιβάλλον», καταλήγει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.