Say hi to Elsa...amazing purring playful little kitty, dumped recently in a colony of stray cats in the center of Athens. The abandonment rate this year is extremely discouraging. Please consider adopting Elsa, she deserves a loving home. ———- Η Έλσα είναι μια αξιολάτρευτη χουρχουρομηχανή που βρέθηκε παρατημένη σε αποικία της Αθήνας. Ο αριθμός εγκαταλείψεων φέτος είναι εξαιρετικά ανησυχητικός... σας εκλιπαρούμε να της δώσετε μια ευκαιρία. Το αξίζει!