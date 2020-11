Τον Γιώργο Μπαμπινιώτη και το επίθετό του σατίρισε ο σκιτσογράφος Δημήτρης Χαντζόπουλος, με αφορμή πρόσφατα σχόλια του καθηγητή Γλωσσολογίας για την μεταφορά ξένων λέξεων στην ελληνική γλώσσα.

«Κι εσύ Γιώργο μου εμμένεις στο ιταλογενές Μπαμπινιώτης, εκ του bambino, ενώ διαθέτουμε εξαίσια ελληνικά ονόματα, όπως Μικρούτσικος και Μωράκης», σχολίασε στη λεζάντα το σκίτσο του γελοιογράφου της εφημερίδας Καθημερινή, Δημήτρη Χαντζόπουλου.

Λίγο αργότερα ήρθε νέα τοποθέτηση του Γ. Μπαμπινιώτη μέσω social media σε ένα κείμενο με τίτλο «"Ξενιστής" ή "Πανδοχεύς" ο Δ. ΧαΝτζόπουλος;», προβάλλοντας την δική του ανάλυση στο επώνυμο του γελοιογράφου.

Πρόσφατα ο κ. Μπαμπινιώτης σχολίασε τη χρήση λέξεων όπως «take away» και «click away», σημειώνοντας πως δεν τάσσεται υπέρ του «καμία ξένη λέξη στη γλώσσα μας», αλλά εναντίον του «κατακλυσμού της γλώσσας μας από ξένες λέξεις», καλώντας να έχουμε «αίσθηση μέτρου και στη γλώσσα».

«Όσοι "κατάπιαν" το take away, τώρα "καπάκι" θα καταπιούν και το click away! Τους take και τους σήκωσε το take away, τώρα τους click και τους πάτησε το click away! Και ποιος ξέρει τι τους περιμένει λίγο πιο away», έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του στο Facebook.

Στο σημερινό κείμενό του αναφέρει μεταξύ άλλων: «Το ότι εγώ δεν αναφέρθηκα ποτέ σε κύρια ονόματα, αλλά στα σωρηδόν εισαγόμενα αυτόν τον καιρό lock down, delivery, take away, click away, rapid test, Black Friday (καταστήματα πουλούσαν γαλοπούλα για το Thanksgiving Day, ενώ αρχές Νοεμβρίου κάποιοι γιόρτασαν το Halloween) κ.ά., δεν εμπόδισε τον εκλεκτό (το εννοώ) γελοιογράφο να σατιρίσει «γελοιογραφικῇ ἀδείᾳ» το επώνυμό μου. Επιχειρώ —γλωσσολογικά εγώ— το ίδιο. Αυτός άρχισε... »

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Μπαμπινιώτη: